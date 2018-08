Cosa fare a Brescia dal 10 al 12 agosto: i migliori eventi del weekend

In agosto - il mese estivo per eccellenza - la voglia di uscire nel weekend arriva alle stelle, proprio come per la ricorrenza di San Lorenzo con la sua pioggia di stelle cadenti.

Festa che in città e in provincia viene celebrata in diversi modi: sagre patronali, spettacoli pirotecnici e tanto altro.

Insomma, come sempre anche il fine settimana bresciano dall'11 al 13 agosto non delude e propone eventi e iniziative di ogni tipo in grado di accontentare i gusti di tutti. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E MERCATINI:

- Sulzano: Festa di San Fermo

Stand gastronomico, concerti, fuochi d'artificio

- Pisogne: Mostra Mercato

Musica, artisti, artigiani, designer e tanto altro

- Pontevico: Sagra di San Fermo

Stand gastronomico con spiedo e fuochi d'artificio

- San Martino della Battaglia: Festa del Vino

Festa del vino con stand gastronomico

- Ciliverghe in Festa

Stand gastronomico e pesca di beneficenza

- Gavardo: Festa di San Lorenzo

Musica live e stand gastronomico con spiedo

- San Felice del Benaco: Festa dell'Ospite

Stand gastronomico e musica



CONCERTI E SPETTACOLI:

- Festa di Radio Onda d'Urto

Stand e concerti per la festa della radio antagonista

— Lago d’Iseo: Onde Musicali

Festival di musica classica, lirica e jazz

- Ponte di Legno: Nessun Dorma

Notte bianca con artisti di strada e tanti eventi



VISITE E MOSTRE:

— San Felice del Benaco: Hugo Pratt

La mostra con 19 tavole del grande artista

— Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere