Vittoriale: Premio Genio Vagante e serata gratuita de I Pomeriggi Musicali

Il premio, che consiste in una scultura realizzata appositamente dal maestro Ugo Riva, giunge quest’anno alla terza edizione e conferma la proficua collaborazione tra Provincia di Brescia e Fondazione Il Vittoriale degli Italiani per il riconoscimento di talenti che hanno il grande merito di portare il genio italiano nel mondo.

Alle ore 16 di venerdì 20 Dicembre nella Sala Consiliare del Broletto (Piazza Duomo, Brescia) si svolgerà la cerimonia di consegna del riconoscimento, assegnato quest’anno ad Alessio Fasano, capo del reparto di Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizione al Massachusetts General Hospital di Boston e uno dei massimi esperti al mondo di celiachia e nutrizione. Una premiazione che vedrà presenti Stefano Bruno Galli (Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia), Giordano Bruno Guerri (Presidente Fondazione Il Vittoriale degli Italiani), Samuele Alghisi (Presidente Provincia di Brescia), Giampiero Cipani (Sindaco di Salò), Mario Taccolini (Prorettore Università Cattolica del Sacro Cuore), Ugo Riva (autore della scultura Genio Vagante), Nicoletta Bontempi (Presidente Fondazione Provincia di Brescia Eventi) e Matteo Bussei (presidente dell’Associazione culturale GardaMusei).

Alessio Fasano è professore di Pediatria alla Harvard Medical School, professore di Alimentazione alla Harvard T.H. Chan School of Public Health, e Direttore del Centro di Ricerca per l’Immunologia e la Biologia della Mucosa presso il MassGeneral Hospital for Children. La ricerca di Fasano si è concentrata sul ruolo della funzione di barriera intestinale compromessa nelle malattie autoimmuni e infiammatorie, tra cui la celiachia, l’autismo e il diabete di tipo 1.

Così il Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri: " ‘I cervelli non fuggono, corrono’, potrebbe essere il motto del premio Genio Vagante. Più che riportarli indietro, il nostro sforzo deve fare sì che l'Italia tenga il loro passo. Soltanto così torneranno”.

Così il Presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi “Il Premio Genio Vagante ha l’obiettivo di valorizzare il talento, l’impegno, la costanza e il grande contributo che danno al mondo scientifico e non solo gli italiani all’estero. Quest’anno destinatario del Premio è Alessio Fasano, pediatra tra i ricercatori mondiali più apprezzati nel campo della nutrizione e in particolare della celiachia. Di fronte alla tendenza, chiamata “Fuga di cervelli”, che vede brillanti professionisti costruirsi un’appagante carriera all’estero piuttosto che restare in Italia, possiamo e dobbiamo fare ampie riflessioni sulla debolezza della nostra società, non sempre in grado di trattenere e valorizzare i suoi talenti; nel contempo, e questo trova ormai da tempo una stretta sinergia tra l’Ente che rappresento e la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, ritengo fondamentale riconoscere e premiare le professionalità di donne e uomini che rappresentano egregiamente l’Italia nel mondo, attraverso i loro meritati successi professionali. Un grazie dunque al Prof. Fasano e a tutti gli Italiani che quotidianamente, con il loro genio, raggiungono grandi obiettivi e si distinguono in tutte le parti del mondo”.

La cerimonia si concluderà in serata, nell’Auditorium del Vittoriale degli Italiani, con un concerto gratuito – aperto a tutto il pubblico di appassionati – dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta da Alessandro Bonato con “I Valzer della famiglia Strauss”.