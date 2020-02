Villa Carcina: stage estivo di danza

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni per la quarta edizione di Breathing Dance, lo stage estivo di danza che dal 22 al 26 giugno sarà il cuore pulsante della danza bresciana. Anche quest’anno la sede prescelta è stata la Scuola di danza Aria d’Arte, con sede a Villa Carcina, già sede di numerosi stage con professionisti del mondo della danza e riconosciuta nel territorio lombardo come una tra le più professionali.

Breathing Dance accoglierà bambini e ragazzi dai 6 anni d’età che abbiano anche solo un’ infarinatura di danza e formerà gruppi di lavoro in base ai livelli didattici.

Possibilità di alloggio per chi viene da fuori provincia e vuole fermarsi anche per soggiornare. Lo stage, dalle parole di Roberta Botti, direttrice didattica di Aria d’Arte e ideatrice di BREathing Dance, ha l’intento di promuovere l’arte della danza in ogni sua forma creando la possibilità di crescita per tutti quegli allievi che nel periodo estivo sono in pausa per la chiusura delle proprie scuole ed accademie.

Le discipline di BREathing Dance 2020 saranno: Danza classica, Danza contemporanea, Hip Hop, Tip Tap, Body percussion e Progressing Ballet Technique (P.B.T.).

L’insegnamento di ognuna sarà specifico per età ed affidato a insegnanti di livello internazionale che verranno da tutta Italia. Tra loro spiccano i nomi di Michele Politi, già maestro ospite presso La Scala di Milano e La Compagnia Nazionale di Danza di Madrid, Mariagrazia Sulpizi, ballerina solista all’Arena di Verona e nella compagnia jazz I balletti di Annatina Hug, Siobhan Law, Arturo Giordano, Barbara Cocconi, la stessa Roberta Botti (Tutor/Supervisor Royal Academy of Dance) e molti altri.

La creatività, la passione e la gioia di vivere una settimana davvero unica in un contesto di amicizia e professionalità sono le basi di BREathing Dance 2020, che come per gli anni passati avrà il suo culmine con la rappresentazione finale degli allievi.

Tutte le info necessarie su www.breathingdance.org