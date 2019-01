Vezza d’Oglio: Caspolada al Chiaro di Luna

Sabato 19 gennaio si svolgerà la Caspolada al Chiaro di Luna in Alta Valle Camonica, uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino, organizzata dalla Pro Loco di Vezza d’Oglio e oltre 300 volontari.

Dopo il grande successo degli scorsi anni - nel 2016 si sono svolti anche i campionati mondiali per racchette da neve - quest’anno il percorso torna ad essere quello tradizionale nel lungovalle tra Vezza d’Oglio e Vione, che non richiede alcuna preparazione atletica particolare, se non passione per la natura e voglia di stare in compagnia.

Per iscriversi all’evento o ottenere informazioni necessarie è possibile contattare la Pro Loco di Vezza D’Oglio al numero 0364 76131, oppure consultare il sito www.caspolada.it.