Le strade dei sapori: la lunga e affascinante storia del cibo

I cibi che mangiamo ogni giorno hanno una lunga e affascinate storia che ci parla di viaggi, avventure, conoscenze, incontri e contaminazioni. Dalla pizza al caffè, dalla pasta al vino, i cibi più amati sono il frutto dell’incontro tra la creatività italiana e culture lontane. In questa

serata, tutta da “assaporare”, tra storia e narrativa si ripercorreranno alcuni cammini del gusto, in un percorso davvero sorprendente.

Nella bella cornice dell’Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano, Gabriella Tanfoglio leggerà alcuni brani famosi e altri meno noti, accompagnata dalla musica di Davide Bonetti alla fisarmonica e Daniela Salvi al violoncello.

La serata fa parte della rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, evento che giunge quest'anno alla XVI edizione. Per l'occasione, le Cantine Mirabella di Rodengo Saiano, che festeggiano i 40 anni di attività, a termine serata offriranno al pubblico un calice di Franciacorta. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre alle ore 21.00 presso l'Auditorium San salvatore di via Castello 8. L’ingresso è libero e gratuito (qui il calendario completo della rassegna).