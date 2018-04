Techno Fever / Anthony Rother

Anthony Rother è un compositore e produttore discografico tedesco di musica elettronica.

Inizia la sua carriera nella fine degli anni anni 80 con i T.F.D. Crew, consolidandosi a metà anni 90 come solista con il primo album Sex With The Machines, fondando al contempo diverse etichette discografiche, tra cui spicca la Psi49net e la Datapunk.

Il suono electro di Rother è caratterizzato da ripetittivi ritmi macchinosi,vocoder robotici,liriche inneggianti al futurismo che spesso trattano delle conseguenze della tecnologia, del rapporto fra uomo e macchina e del ruolo dei computer nella società.

In aggiunta all'electro, Rother compone anche musica dark ambient (Elixir of life, Art is a technology), e ha prodotto musica anche per Sven Vath e DJ Hell.