Visano: L'isola che non c'è

Dopo l’ultimo spettacolo del 2019, tenutosi a San Zeno Naviglio, la Compagnia Teatrale I Soliti Ignoti è lieta di invitarvi questo Sabato 08 Febbraio alle ore 20.30 alla prima replica del 2020 della loro favola musicale “L’Isola che non c’è” che si terrà presso il “Teatro S. Tarcisio” in via Matteotti 14/a a Visano.



Questo spettacolo offrirà a bambini e adulti la possibilità di vivere le avventure di tre fratellini, accompagnati dal famoso bimbo che non cresce mai, all’interno dell’Isola che non c’è. Una favola che aiuta a stimolare la fantasia e vuole incantare con musiche, balletti e canzoni il pubblico, come solo il teatro dal vivo sa fare.



La regia è di Sara Gritti in collaborazione con le docenti Rita Palanti (canto) e Silvia Gritti (coreografie) che da anni sono alla guida dell’Associazione Culturale I Soliti Ignoti, Brescia. Grazie a loro è stato possibile sviluppare uno spettacolo basato sulla capacità di stupire e affascinare il pubblico anche con soluzioni sceniche di sicuro effetto.



Il costo di ingresso è di 6 euro, i bambini sotto i due anni entrano gratis.

