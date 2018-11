Villanuova sul Clisi: spettacolo per bambini Le mille bolle magiche

Dopo il grande successo a Brescia torna a Villanuova lo stupefacente spettacolo delle Bolle di Silvia Gaffurini.

Le mille Bolle Magiche: un grande family show dedicato a tutta la famiglia. Le Bolle di Sapone ne sono le protagoniste in tutte le loro forme più spettacolari, divertenti e coinvolgenti.

La Protagonista Silvia Gaffurini (la Fata delle Bolle) condurrà il pubblico in un viaggio fantastico raccontando, attraverso le sue bolle di sapone, la bellezza della natura e la necessità di usare la fantasia e la creatività nel mondo quotidiano. Si potranno ammirare composizioni di bolle coloratissime di ogni forma, bolle giganti e giochi di bolle che meritano di essere visti. Il pubblico non sarà solamente passivo spettatore ma i bambini saranno coinvolti e potranno essere chiamati sul palcoscenico per vivere direttamente l'esperienza di "entrare in una Mega Bolla" Non solo poesia, fantasia e divertimento con "Le Mille Bolle Magiche" ma anche tecnologia con un finale mozzafiato con il "Bubble Laser Show".