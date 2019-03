Travagliato: festival nazionale teatro dialettale

In occasione del “Festival Nazionale del Teatro Dialettale - Leonessa d'oro 2019”, nel teatro “Pietro Micheletti”, Via Vittorio Emanuele II, alle ore 20.45, la compagnia “TrentAmicidellArte" di Villatora (PD), compagnia vincitrice nel 2017 e vicecampione in carica per il 2018, presenterà “Il Campiello”, opera di Carlo Goldoni. Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni – Adulti €5,00