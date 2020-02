Travagliato: I puntigli domestici, Goldoni in salsa steampunk

Venerdì 14 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Comunale Pietro Micheletti di Travagliato andrà in scena lo spettacolo «I Puntigli Domestici», una nuova produzione della compagnia «Il Nodo Teatro», con regia di Raffaello Malesci, al suo debutto!



Mantenere la pace in famiglia non è sempre cosa facile, ma in questa casa sembra proprio impossibile!



Due fazioni, una lotta senza quartiere: da un lato il conte Ottavio (Danilo Furnari) con il suo servitore Brighella (Fiorenzo Savoldi); dall’altro la contessa Beatrice (Elisa Benedetti) con la sua serva Corallina (Silvia Pipa).



Battibecchi e ripicche, equivoci e colpi di scena… i puntigli travolgono tutto: fanno saltare il matrimonio tra Rosaura (Ilaria Pastelli) e Florindo (Stefano Maccarinelli), rischiare la perdita dell’eredità a Lelio (Benny Morga) e fanno persino approntare un duello ad Arlecchino (Luca Miotto).



A nulla servono i tentativi di pacificazione di Pantalone (Giuseppe Sacco): tutto sembra andare a rotoli… o forse no?



Una spassosa commedia di Goldoni pronta a stupire e divertire anche grazie a un’inconsueta ambientazione in stile steampunk.



Uno spettacolo brioso e scanzonato che mostra il lato ironico delle faide famigliari, di quei litigi senza tregua che, quando si varia anche solo un poco la prospettiva, diventano squisitamente esilaranti.