In occasione del “Festival Nazionale del Teatro Dialettale - LEONESSA D’ORO 2019”, nel teatro “Pietro Micheletti”, Via Vittorio Emanuele II, alle ore 20.45, la compagnia “Instabile" di Medole (MN), presenterà “So mio bel ma so furp”, di Agostino Cirani.

Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni – Adulti €5,00