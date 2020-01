Brescia, Teatro Sant'Afra: 15ª Rassegna del Sorriso

Il 22 febbraio 2020 presso il Teatro Sant'Afra - vicolo dell'Ortaglia 6 Brescia (a pochi passi da piazzale Arnaldo) con lo spettacolo comico SORELLE DI SANGUE avrà inizio la 15a edizione della RASSEGNA DEL SORRISO - 6 spettacoli di teatro amatoriale di qualità messi in scena da compagnie provenienti da varie località del nord-Italia, per la direzione artistica dell'attore e regista Gianni Calabrese.



L'intero programma è consultabile sui siti www.larassegnadelsorriso.it e www.compagniaprimoincontro.it oppure sul profilo facebook Gianni Calabrese e pagina "Compagnia primoincontro"



Ingresso intero 10,00 euro - ridotto 8,00 euro

Per info e prenotazioni : 030.318345 - 328.6504692 - 333.7908362

