San Zeno Naviglio: corso teatro e benessere

Laboratorio di 12 incontri settimanali. Prendendo spunto dall’arte teatrale, è possibile fare un percorso per conoscersi meglio ed esplorare le proprie potenzialità espressive. Un laboratorio per chi vuole fare esperienza di Sé attraverso il gioco, l’improvvisazione, l’uso della maschera ed altre tecniche teatrali. L’obiettivo non è la rappresentazione finale, ma il processo di crescita personale e di gruppo.



Presso Associazione Anime Attive in via Tito Speri, 28 a San Zeno - Brescia.Conduce Marina Beatini, attrice e conduttrice di laboratori di teatro sociale. Lunedì 11 marzo presentazione gratuita aperta a tutti. Quota per i soci tesserati: €150. Tessera annuale €15. Il corso si terrà a fronte di un numero minimo di partecipanti





