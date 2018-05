Desenzano: "Rocky - Horror Musical" al Teatro Alberti

Liberamente ispirato al notissimo spettacolo cult Rocky Horror Show e riadattato dal regista Enzo Forleo, lo spettacolo "Rocky - Horror Musical" ripropone la fantascientifica storia di Frank-N-Furter, eccentrico scienziato dai gusti molto particolari, della sua folkloristica gang di seguaci, di un esperimento su cavie umane e di due fidanzatini benpensanti, Brad e Janet, la cui vita cambierà completamente dopo l'incontro con cotanti personaggi.



Durante un viaggio in auto, a causa di una gomma bucata, Brad e Janet sono costretti a raggiungere a piedi uno strano castello, il Frankestein Place, ma capitano in una notte molto speciale: nel castello si sta svolgendo, infatti, la convention annuale dei Transylvani. Bizzarre e singolari creature accolgono alla porta i due giovani e l’eccentrico padrone di casa, Frank-N-Furter, che è in procinto di dar vita alla sua creatura, Rocky, invita Brad e Janet a trascorrere la notte al castello come suoi ospiti.



Il Rocky Horror è uno spettacolo storico, visto in tutto il mondo da più di 20 milioni di spettatori. Alcuni brani della sua colonna sonora, quali Time Warp o Sweet Transvestite, sono diventati delle hit di successo che tutti quanti conoscono e ballano.



I testi di questo spettacolo sono irriverenti, bizzarri e divertenti; le coreografie di Rita Pavanello sono il giusto mix tra energia e sensualità.



Lo spettacolo non è adatto ad un pubblico giovane.



A partire dalle 19:30 e fino alle 21:00, ora d'inizio dello spettacolo, sarà possibile gustare un aperitivo presso il bar interno del teatro Alberti; il servizio bar sarà attivo anche nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e nel post show.