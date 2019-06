Brescia: "Ricetta per single", Compagnia teatrale Secondo Piano

La compagnia teatrale "Secondo Piano", sotto la regia di Rosita Greco, porta in scena nel teatro di San Giovanni una rappresentazione liberamente tratta da una commedia brillante di Cinzia Berni.



L'amore è una forma di pazzia curabile solo con il matrimonio...e allora non rimane che cercare la ricetta per vivere bene da soli. Ma qual è questa ricetta?Silvia, Giulia, Damiano, Susanna e Luca la sperimentano con divertente ironia...ma, esiste davvero una "Ricetta per single"?



In scena: Rosangela Punturie, Rosita Greco, Geremia Conti, Angelica Perani e con la partecipazione straordinaria di Mauro Manicardi.