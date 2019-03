Ponte San Marco: "Razza umana" al Giardino dei Ciliegi Show

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Giovedì 28 marzo 2019, la compagnia Atelier Scimmie Nude sarà in scena a Ponte San Marco, all’interno della prima edizione della rassegna teatrale Fior di Teatro nell’alternativo spazio teatrale Il Giardino dei Ciliegi Show. Razza Umana, uno spettacolo sicuramente forte, a tratti scomodo, ma che sa essere anche delicato e commovente: sei donne in scena! RAZZA UMANA, LO SPETTACOLO Uno sguardo tutto al femminile che indaga i grandi olocausti, quelli dell'umanità tutta e i nostri propri intimi; trasversalmente alle culture, alle razze, alle età, ai generi e alle religioni; la capacità di sopportazione, l'andare avanti, mantenersi vivi, nonostante tutto, nonostante gli altri, nonostante noi stessi. Cosa rimane del passato? Cosa portiamo con noi nel futuro? Testimonianza e memoria, accoglienza e speranza.



“Con questo lavoro la ricerca teatrale di Atelier Scimmie Nude ha sentito forte l’esigenza di occuparsi della crudeltà umana, per scoprirne le cause e per indagare le modalità del rapporto tra vittime e carnefici. Abbiamo individuato nel genocidio l’argomento più appropriato per sviluppare il nostro tema ma ci sembrava riduttivo dedicarci solo della ben nota Shoah, infatti questo percorso artistico non si ispira solo allo sterminio ebraico ma anche a molti altri olocausti di massa riguardanti altri popoli perseguitati. Ci siamo documentati sui gulag russi, sulle persecuzioni armene, sulle pulizie etniche nei Balcani, fino a quelle africane ed orientali, focalizzandoci sullo sforzo di comprendere come e perché sia possibile tanta crudeltà tra gli uomini, uomini che in altre occasioni si dimostrano all’opposto tanto socievoli e caritatevoli. Stavolta il nostro “teatro d’indagine sull’uomo” giunge ad una tappa molto dolorosa ma necessaria per capire uno dei lati più oscuri dell’Umanità e del singolo”. Gaddo Bagnoli, Direttore artistico.



Una commistione di linguaggi



Come già accaduto per le precedenti produzioni di Atelier Scimmie Nude, anche per “Razza Umana” si predilige una collaborazione tra diversi linguaggi. La base del lavoro si radica in un teatro fisico, dove la parola diventa azione verbale importante quanto la stessa azione fisica; il movimento e l’uso dei corpi non si declina nel linguaggio della danza a tutto tondo ma della danza ha l’organizzazione in partiture fisiche in cui l’espressività si formalizza in maniera precisa e veicola un contenuto espressivo potente. Accanto a tutto questo si interseca il lavoro sul canto come canale di vibrazione amplificato rispetto alla propria intimità. L’uso del canto è stato evidente nelle scorse produzioni “Iliade” e ancor più “Eneide”, in “Razza Umana” la forma del canto ha trovato ancora più spazio.



LA COMPAGNIA La compagnia Atelier Scimmie Nude è un collettivo di giovani attori provenienti dal percorso di formazione professionale della Scuola di Teatro Scimmie Nude di Milano; è gestita dall’Associazione Scimmie Nude che distribuisce anche la compagnia principale, compagnia Scimmie Nude. Il percorso di formazione Atelier Scimmie Nude è condotto da Gaddo Bagnoli, direttore artistico della compagnia principale Scimmie Nude, con la collaborazione di Claudia Franceschetti. Si struttura come quarto ed ultimo anno del corso di studi e nasce con lo scopo di formare giovani attori all’insegna dei metodi di lavoro e del linguaggio teatrale della compagnia principale; infatti è lo strumento di ricerca didattica e professionale che ogni anno contribuisce all’evoluzione artistica della stessa compagnia principale. Obiettivo di Atelier Scimmie Nude è quello di creare quindi un collettivo aperto di giovani attori e di produrre spettacoli che rappresentino i risultati della ricerca teatrale, in modo da garantire un primo appoggio alla vita professionale dei giovani artisti coinvolti. Gli spettacoli della compagnia Atelier Scimmie Nude vengono avviati alla distribuzione, anche nelle scuole, con l’appoggio amministrativo e organizzativo dell’Associazione Scimmie Nude. Dal 2014 al 2017 il lavoro della compagnia Atelier Scimmie Nude si è concentrato sui grandi classici: “Inferno” dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (2014), “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello (2015), “Iliade” di Omero (2016), “Eneide” di Virgilio (2017). Nel 2018 con “Razza umana” si è aperto un nuovo capitolo di indagine con uno spettacolo di invenzione sul tema degli olocausti. Attualmente la compagnia sta lavorando su un nuovo progetto di spettacolo di invenzione “Essere o non essere”, sul tema della scelta e del determinarsi, del coraggio e della paura. Debutto giugno 2019. Partecipazioni: Iliade: selezione 2017 Festival Classico Contemporaneo (Napoli) Iliade: selezione 2017 Piccolo Festival di Montecchio Emilia (Pr) Eneide: selezione 2017 Festival Ex Polis (Milano) ***



RAZZA UMANA Regia di Gaddo Bagnoli con Camilla Giacometti, Simona Ornaghi, Laura Rinaldi, Barbara Rivelli, Michela Serra, Marta Tempra Gabbiati Aiuto regia e assistente ai canti Annalisa Falché Aiuto alla drammaturgia Laura Rinaldi Con la collaborazione di Claudia Franceschetti Costumi di Ilaria Parente Foto di Margherita Busacca Video di Lisa Cerri Locandina di Camilla Giacometti Produzione Atelier Scimmie Nude (2018) Si ringrazia Mac&Pallino per la collaborazione alle musiche e agli effetti sonori.



In scena giovedì 28 marzo 2019 ore 21.00

Il Giardino dei Ciliegi Show Ponte San Marco (Bs) Via Statale 3

Ingresso intero € 12,00 / ridotto € 8,00 La riduzione si applica per i minori di anni 11, i maggiori di anni 70.

Prenotazioni allo 030-674802.

Prenotazione gratuita; prenotazione con posto riservato +1€.

Organizzazione a cura di Il Giardino dei Ciliegi. www.scimmienude.com