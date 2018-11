Iseo: Pink Mambas, l'avventura è donna

Quattro donne e un percorso di 8000 km per portare l’attenzione sull'uguaglianza di genere e sul lavoro di Cesvi Onlus a favore delle donne che hanno subito violenza in Sudafrica. Un evento per farvi scoprire come sia stato realmente questo viaggio, quali sono state le difficoltà superate, le storie ascoltate, le emozioni vissute.

L’appuntamento è sabato 1 dicembre, ore 20:45 al Castello Oldofredi di Iseo (Brescia) dove i membri dell’associazione Yseo Yang hanno organizzato una serata dedicata alle donne e al lavoro di Cesvi nella Casa del Sorriso della baraccopoli di Philippi, Cape Town, dove trovano rifugio e protezione 127 donne con i loro bambini.

Pieranna Faita, Assessore ai Servizi Sociali, porterà i saluti del Comune di Iseo, che patrocina la serata.

A seguire, Fabrizia Boffelli, attrice, leggerà un monologo tratto da “Malafemmina”, pièce teatrale di Lodo Guenzi. Rappresentanti dell’Associazione Rete di Daphne porteranno la propria testimonianza di volontari che intervengono a supporto delle donne vittime di violenza.

Daniela Balin, Cristina Lochis, Nazzara Pederzani e Valentina Prati del team Pink Mambas che ha partecipato al Put Foot Rally 2018 racconteranno l’avventura vissuta nell’estate del 2018 e l’emozionante incontro con le donne della Casa del Sorriso di Cesvi.

Modera la sera Emanuele Galesi, giornalista del Giornale di Brescia.