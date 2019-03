Nuvolento: Tartuffo di Molière in scena alla sala Polivalente

Sabato 23 marzo è in arrivo il secondo spassoso appuntamento della stagione teatrale organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nuvolento presso la Sala Polivalente Vecchio Mulino. Alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo «Il Tartuffo» di Molière, una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Alberto Cella e Francesco Buffoli.

Orgone (Alberto Cella) ammira in modo incondizionato l’irreprensibile Tartuffo (Raffaello Malesci) tanto da ospitarlo in casa propria e promettergli la mano della figlia Marianna (Selena Alghisi) nonostante sia già fidanzata con Valerio (Claudio Giacoboni).

Tartuffo però non è quello che sembra. In realtà insidia la moglie del suo benefattore Elmira (Guglielmina Ferrara) e mette in atto losche macchinazioni.

A nulla servono gli interventi del figlio Damìde (Fabio Tosato), del cognato Cleante (Danilo Furnari) e della cameriera Dorina (Silvia Lobertini): Orgone e sua madre Pernella (Marinella Gobbi), hanno occhi solo per il magnifico impostore…

Commedia e intrigo, risate e inganni per uno spettacolo divertente e appassionante che vede contrapporsi una gioventù energica, innamorata e desiderosa di cambiamento a un mondo conservatore e bigotto, assoggettato all’ipocrisia. Uno scontro aperto e pieno di sorprese… perché anche le commedie più spassose non sempre sono quello che sembrano…



Per saperne di più: www.ilnodo.com

Gallery