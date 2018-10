Niardo: spettacolo "Gogol tra i camuni"

Sabato 13 ottobre la Vi.P. Gallery si trasforma in teatro per la Quattordicesima Giornata del Contemporaneo organizzata dall’AMACI . Un vero e proprio spettacolo teatrale in versione “bonsai” dedicato al “Diario di un pazzo” di Gogol e intitolato “Gogol tra i Camuni”.Tutto rigorosamente a ingresso libero.

Qui di seguito una breve presentazione dello spettacolo e del protagonista Gogol tra i camuni, ovvero: Diario di un pazzo. Dall’omonimo racconto di N. Gogol Drammaturgia, regia e interpretazione di Virgilio Patarini Un breve spettacolo teatrale a tutti gli effetti, della durata di 35' circa, che ci mostra le tragicomiche, rocambolesche e surreali vicende di un povero ed oscuro impiegatuccio della burocrazia zarista “follemente” innamorato della figlia del suo direttore. Amore ovviamente non corrisposto e che darà il via ad una serie di “follie” da parte del protagonista e di situazioni assurdo.

Una versione “bonsai”, per non dire da “intramuscolo” di quel “Diario di un pazzo” tratto da Gogol che vide debuttare Virgilio Patarini come regista e attore protagonista al Teatro Libero di Milano vent’anni fa, dopo un esordio folgorante come giovanissimo drammaturgo pluripremiato alcuni anni prima (vedi la storia dello spettacolo e la relativa rassegna stampa nella apposita sezione sul sito www.virgiliopatarini.com) Questa versione in forma di breve monologo è stata presentata con successo negli ultimi 4 anni a Milano, Roma, Venezia, Vicenza, Ferrara e in altre località, sempre in spazi non convenzionali e spesso in concomitanza con mostre d'arte contemporanea.