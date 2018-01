Cloe di Montichiari: Show Experience firmata Kai Leclerc

Da New York, Londra e Ibiza, grandi artisti internazionali riuniti per lo Show-experience di Kai Leclerc, collaboratore di Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil. Ogni venerdì e sabato sera, fino al 28 febbraio da ‘Cloe, la Città invisibile’, a Montichiari (BS).



"Un'esperienza multisensoriale, possibile grazie ad artisti che hanno calcato palchi famosi nel mondo, dalla celebre culla del teatro dell'assurdo di New York, The Box, all'esclusivo Heart di Ibiza. Dare una definizione di questo show, che porta in scena performance acrobatiche, eccentriche ed eclettiche, musicali, teatrali e molto altro, è quasi impossibile: va vissuto e ci si deve immergere. È un mondo a sè, che si ricrea ogni volta, anche grazie al pubblico presente".



Così Kai Leclerc, camaleontico artista canadese reduce dal successo della sua collaborazione con Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, presenta il suo nuovo spettacolo,Dinner Show Club Experience, che si terrà tutti i weekend a Montichiari, in provincia di Brescia, fino al 28 febbraio, al ‘Cloe - la Città invisibile’.



Celebre nel mondo per aver collaborato con le più importanti produzioni di spettacolo dal vivo del mondo, da Las Vegas a Broadway, dal Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo a programmi tv come il David Letterman’s Late Night Show (USA), Kai Leclerc è conosciuto anche come "l'uomo in grado di camminare a testa in giù" perfomance che lo ha reso famoso in tutto il mondo e che lo ha portato a grandi collaborazioni come quella con Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, al celebre ‘Heart’ di Ibiza.



Per questo show, del quale è Direttore Artistico, Leclerc ha creato un format unico, fondendo la tradizione dell'avanspettacolo con il provocante varietà e i tratti del circo contemporaneo, strizzando l'occhio al teatro dell'assurdo e del grottesco, con sprazzi di burlesque e cabaret di altissimo livello. Tutto questo con 10 artisti internazionali che danno vita al mondo appositamente creato per loro, un locale ispirato a una delle città invisibili di Italo Calvino, Cloe, il ‘luogo sogno’ dove la realtà e il quotidiano sono lasciati fuori dalla porta.



Al Dinner Show Club Experience gli artisti si susseguono in una trama armonica, mai uguale che fluttua e si nutre dell'energia del pubblico, dove stupore per le performance e provocante improrvvisazione fanno da padroni. Grande maître de cérémonie è, direttamente dal The Box di New York, Rudi Macaggi, acrobata cabarettista italo americano di fama mondiale; con lui il Maestro Danilo Artale, già primo violino dell’Orchestra Georges Méliès di Roma diretta da Ennio Morricone e Nicola Piovani, i ballerini-trapezisti Claire Grieve e Ivan Lorando, l'acrobata Giulia Serra, la cantante soul Jessy Philips, le coreografe e ballerine Gemma Nicholas e Laura Smith creatrici del duo danza d'avanguardia Les Filles.



Riprendendo per la prima volta a Brescia la formula dei Dinner Show internazionali, l'esperienza del Cloe accompagna il pubblico anche prima e dopo Le Grand Show, dalla cena di alto livello, garantita dall'esperienza della proprietà del locale Dal Dosso Food Entertainment (proprietari di celebri locali nel bresciano come Salamensa, Copelia, Miralago) al post spettacolo, dove la magia del palco lascia spazio alle atmosfere, sempre dai toni surreali, del club.