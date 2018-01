Gran Teatro Morato: "Cavalli di razza e vari puledri" di Maurizio Battista

Cavalli di Razza racchiude il mondo di ieri e di oggi che Battista ha attraversato fin dai suoi esordi: i Cavalli di Razza sono, sia le sue migliori performance dagli inizi della sua carriera, sia una serie di nuovi momenti comici raccolti appositamente per questo spettacolo: i Puledri sono infatti tutte le novità di questo nuovo show che sarà sempre più attuale e rispecchierà le problematiche e le incoerenze della nostra società.



Lo spettacolo parte dagli inizi della carriera di Maurizio e la percorre fino ad oggi, mantenendo fede alla sua identità di artista legato al suo pubblico ed alla sua storia professionale ed umana.

A fare da sfondo uno scenografico schermo gigante che manderà immagini per tutta la durata dello spettacolo per uno show che sarà divertente, esilarante ma anche emozionante per tutti i presenti.