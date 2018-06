Lune di Teatro 2018

Lune di Teatro è un progetto, nato 18 anni fa, di cultura e territorio, volto ad avvicinare le persone non solo alla cultura del teatro, ma anche ad alcuni dei luoghi più suggestivi del Lago di Garda. Una rassegna estiva con un obiettivo semplice: promuovere e valorizzare la bellezza del nostro territorio attraverso lo strumento del teatro. In questo modo le piazze, i castelli e le chiese diventano per una sera luoghi magici in cui assistere al gioco del teatro: il paesaggio diventa scenografia. L'edizione 2018 si snoderà tra Desenzano e i Comuni della Valtenesi, dal 15 giugno al 31 luglio. Di seguito il programma completo.

“Il Mago di Oz”

esito del Laboratorio Teatrale Piccole Onde

regia Diego Belli e Silvana Crescini

Una bambina, uno spaventapasseri, un boscaiolo di latta e un leone pauroso, pur essendo molto diversi fra loro fisicamente e psicologicamente, intraprendono un viaggio senzacurarsi delle diversità. Consigliato anche ai più piccoli!

15 giugno : Biblioteca di Manerba

17 giugno : Castello di Polpenazze

“Giuda, Fa che questa strada non finisca mai”

Dall’opera di Luca Doninelli

Regia di Faustino Ghirardini

con Diego Belli e Mattia Grazioli

esecuzione musicale Coro Santa Maria Maddalena

diretto dal maestro Gigi Bertagna

Uno spettacolo in cui teatro e sacro si incontrano, raccontando la storia di un’amicizia: quella tra Gesù e Giuda Iscariota. Una grande amicizia, che crebbe a dispetto della radicale differenza di vedute tra i due, e che nemmeno il tradimento riuscì a cancellare.

18 giugno : Chiesa di San Pietro in Lucone, Polpenazze

9 luglio : Pieve di Santa Maria in Valtenesi, Manerba

12 luglio : Chiesa di Sant’Emiliano, Padenghe

“La lettera”

con Paolo Nani

regia Nullo Facchini

Un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino, scrive una lettera, ed esce. Una storia semplice raccontata il 15 varianti: all’indietro, volgare, horror, senza mani...un esercizio di stile liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau.

28 giugno : Solarolo di Manerba

29 giugno : Castello di Moniga