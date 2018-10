Lonato: spettacolo "Due di coppie"

Rapoceldone Teatro popolare Carpenedelo presenta lo spettacolo 'Due di Coppie: "Divorziamo perché non si va più d'accordo ?

O non si va più d'accordo perché divorziamo?

Chi lascia non soffre ? O chi è lasciato, soffre per tutti e due?



Giochi di parole che potrebbero andare avanti all'infinito

quando l'amore cambia coppia !!!!!