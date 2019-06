Lonato del Garda: al Teatro Italia in scena "Il Berretto a sonagli"

Venerdì 14 giugno, alle ore 21.00, presso il Teatro Italia di Lonato del Garda andrà in scena la commedia «Il Berretto a Sonagli» di Pirandello, spettacolo conclusivo del primo anno di corso de La Scuola dell’attore, il percorso accademico organizzato dalla compagnia teatrale «Il Nodo Teatro». Beatrice è una donna gelosa e teme che il marito la tradisca con la moglie del suo scrivano Ciampa. Ora però ha deciso di vederci chiaro: farà in modo di coglierli sul fatto! Prepara una denuncia, organizza un piano, coinvolge le autorità, ma quello che scoprirà non è proprio ciò che si aspettava…



Uno spettacolo intenso, una commedia ricca di spunti di riflessione, un testo autorevole e prestigioso è la sfida che attende gli allievi di quest’anno e che richiederà a ognuno di mettersi davvero alla prova. Sotto la guida del regista Raffaello Malesci, i corsisti metteranno infatti in scena per intero l’opera pirandelliana, affrontando il pubblico in un autentico teatro, come conclusione del percorso di approfondimento dell’arte teatrale svolto nel corso dell’anno. Con la Scuola dell’attore, infatti, una realtà arrivata al 22° anno di attività, il teatro non solo lo si studia, ma lo si fa. Nel corso delle lezioni viene affrontata ogni componente della vita di scena: dall’espressività corporea alla dizione, dal training dell’attore al canto. I corsisti possono poi sperimentare in prima persona come è il lavoro di una vera compagnia, osservare i differenti aspetti di uno spettacolo, interagire con le diverse figure professionali.



Un’esperienza resa possibile dalla stretta sinergia con Il Nodo Teatro, la compagnia teatrale che gestisce la scuola e ha all’attivo una media di 150 repliche annuali. I corsi de La Scuola dell’attore del prossimo anno inizieranno a ottobre, si svolgeranno nelle due storiche sedi di Roncadelle e Lonato del Garda e sono aperti a chiunque desideri mettersi in gioco e avvicinarsi all’arte teatrale. Per chi fosse interessato a scoprire tutto ciò che offriranno i corsi 2019/2020 sono già state fissate le date delle due serate di presentazione ad ingresso libero e senza impegno. Si tratta di lunedì 7 ottobre alle ore 20.30 alla Casa delle Associazioni di Roncadelle e di martedì 8 ottobre, sempre alle 20.30, al Teatro Italia di Lonato del Garda. Ingresso allo spettacolo: posto unico 10 €