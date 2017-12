Brescia: 13esima edizione "La rassegna del sorriso"

Teatro PAVONI via S. Eustacchio 8 a Brescia. Parte il 13 gennaio 2018 la tredicesima edizione della RASSEGNA DEL SORRISO per la direzione artistica di Gianni Calabrese.



Questo il cartellone:

- sab.13 gennaio BURLES...QUE commedia comica comp.ARMATHAN- Verona

- sab 20 gennaio MARZIA SU ROMA monologo comico di Michela Mocchiutti

- sab.27 gennaio UN MARITO IDEALE DI Oscar Wilde comp.il colle -Lecco

- sab.3 e dom.4 febbraio PIRANDELLO-CECHOV E CAMPANILE La fatica di vivere dal tragico al comico .comp. PRIMOINCONTRO.regia Gianni Calabrese

- sab.17 E DOMENICA 18 febbraio IL POVERO PIERO di A.Campanile

comp. Racconti di scena - Brescia - regia Emanuela Sabatelli

- sab.24 e dom.25 febbraio LA FORTUNA CON LA F MAIUSCOLA di E.De Filippo .comp.Primoincontro -Brescia -regia Gianni Calabrese



Biglietti: intero 10,00 Euro - Ridotti 8,00 Euro

orario spettacoli : sabato ore 20,45 - domenica ore 16,00

info e prenotazioni 030.318345 - 328.6504692 - 333.7908362



TEATRO SANTA GIULIA via quinta n. 5 Villaggio Prealpino

sabato 17 marzo ore 20,45

NAPOLINCONCERTO la grande festa ella musica napoletana - tredicesima edizione - biglietti :intero 14,00 Euro - ridotto 12,00 Euro