La Carogna: Spettacolo di Improvvisazione Teatrale @ Latteria Molloy

★★★ STA SALENDO LA CAROGNA ★★★

★ La Carogna Spettacolo di Improvvisazione Teatrale★ a cura dell' Accademia Bresciana Improvvisazione Teatrale, sempre alla Latteria Molloy!!!



Cos'è "La Carogna"?

All'improvvisatore che nell'ultimo spettacolo è stato votato come "il peggiore" È SALITA LA CAROGNA! ed il suo obiettivo sarà quello di far fare brutta figura agli attori sul palco con lui, sfidandoli ad improvvisare nelle maniere più strane, partendo da indicazioni che chiederà direttamente al pubblico. NULLA È SCRITTO, TUTTO COMPLETAMENTE IMPROVVISATO!!



Per questa ultima carogna due graditissimi ritorni: da Latina MICHELE IMPARATO e da Bergamo GIULIO LOCATELLI!!!!!



Apertura h. 20.00 per chi vuole farsi un aperitivo con il ricco buffet offerto ed inizio spettacolo h. 21.00



Come sempre l'ngresso è a 8 euro ma, udite udite,

SE NON RIDI NEMMENO UNA VOLTA, TI RIMBORSIAMO IL BIGLIETTO!!!!



Per info: 3381131301



ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!

Visto l'elevato numero di presenti, non gestiremo prenotazioni!!!

Quindi consigliamo di arrivare presto per prendere il posto migliore!