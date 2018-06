Grand tour: il Grande apre nuovamente le porte alla città

Il Grand Tour è un vero e proprio viaggio nel mondo del Teatro, un esclusivo itinerario alla scoperta della storia, degli spazi e degli aneddoti più interessanti legati a questo meraviglioso luogo della storia bresciana.

Dodici appuntamenti nei mesi di giugno e luglio in cui il visitatore sarà condotto negli spazi solitamente non accessibili, come il palcoscenico o la Sala della Deputazione, guidato da speciali accompagnatori: le maestranze del teatro, che ogni giorno fanno vivere il Grande e che, per questa occasione, sveleranno i segreti della macchina teatrale. Le visite si terranno nei giorni 12, 13, 18, 19, 26, 27 giugno e 3, 4, 11, 13, 17, 18 luglio. Per ogni giornata due saranno i turni di visita, alle ore 15.00 e alle 17.00 e avranno la durata di 90 minuti.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 030 2979342 (dal 5 giugno al 18 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00). Il costo del biglietto – acquistabile in biglietteria una volta effettuata la prenotazione – è di € 5,00, € 3,00 il ridotto under18 e per i gruppi di minimo 10 persone. Il percorso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Parallelamente ai percorsi del Grand Tour, si svolgerà lunedì 4 giugno Un Salto in Palcoscenico, lo speciale percorso nel mondo del Teatro rivolto ai giovani che si avvicinano ad una scelta per il loro futuro: ai ragazzi verrà data la possibilità di conoscere da vicino la macchina teatrale, incontrando il personale del Teatro e accostandosi, probabilmente per la prima volta, alle professioni dello spettacolo. Destinato agli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado che si sono iscritte nei giorni scorsi, il percorso è parte del progetto Grande Ubi realizzato con il sostegno di Ubi Banca.

