Gottolengo: al teatro Zanardelli va in scena l'Otello

Venerdì 8 marzo è in arrivo un nuovo appuntamento della stagione teatrale organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gottolengo presso il Teatro Zanardelli. Alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo «Otello» di Shakespeare, una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Raffaello Malesci. Uno spettacolo travolgente che ripercorre lo straziante dramma della gelosia e dell’inganno, dell’amore sfrenato tra Otello (Danilo Furnari) e Desdemona (Silvia Pipa) che a poco a poco si tramuta, per le scellerate macchinazioni del subdolo Iago (Giorgio Mosca), nell’odio più nero. Ritroviamo uno dei più celebri capolavori shakespeariani in una nuova calzante traduzione (a cura dello stesso Malesci) capace di rendere il dramma ancora più emozionante e coinvolgente.

La spirale di intrigo e risentimento che invischia i protagonisti della storia travolge allora lo spettatore che assiste e partecipa all’inarrestabile crescendo di sospetto e violenza. La storia di Desdemona e Otello, oggi più che mai attuale, colpisce al cuore, lascia attoniti e pieni di domande. Tra tutte una, forse, sarà quella che accompagnerà maggiormente il pubblico all’uscita del teatro: cosa sarebbe successo se tutti i bianchi personaggi che circondano il moro non si fossero limitati ad assistere alla brutalità di Otello e alle manipolazioni di Iago ma avessero fatto sentire la loro voce? Ingresso posto unico 8 € , ridotto 6 € Per maggiori informazioni: www.ilnodo.com