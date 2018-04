L'Eneide di Virgilio allo Spazio Aità di Brescia

Dopo il successo di Iliade di Omero dello scorso anno, torna a Spazio Aità a Brescia la compagnia Atelier Scimmie Nude di Milano. Il collettivo “giovane” dell’Ass. Scimmie Nude di Milano propone l’ultimo spettacolo dedicato alla sezione “Grandi Classici”: Eneide di Virgilio.



Un testo che non ha certo bisogno di presentazioni e che rappresenta per noi l’ennesima difficile sfida ma anche la possibilità di far conoscere ed amare una grande opera del passato quanto mai attuale.



L’Eneide è la storia di un viaggio della speranza, una fuga da una patria che non c’è più; una fuga di madri, padri e figli verso il sogno di un luogo dove vivere in pace. Vi ricorda niente?