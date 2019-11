Coccaglio: spettacolo 'll canto di Natale'

Sabato 30 novembre, alle ore 21, l’Auditorium San Giovanni Battista di Coccaglio sarà invaso dalla festosa atmosfera natalizia de «Il canto di Natale», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Raffaello Malesci.



Ritroviamo la celebre storia del vecchio Scrooge (Raffaello Malesci), l’uomo d’affari avido ed avaro che nemmeno il calore del Natale riesce ad addolcire. Tutto però cambierà la notte della vigilia quando il burbero affarista riceverà la visita di tre differenti spiriti destinati a redimerlo. Scrooge farà un viaggio alla scoperta dei Natali passati, del Natale presente e dei Natali futuri per imparare a riconoscere e ad assaporare di nuovo le gioie più autentiche della vita.



Con allegria e divertimento riscopriamo il capolavoro di Charles Dickens, un grande classico che ormai è parte integrante dei festeggiamenti natalizi. Una storia che scalda il cuore, che ci fa immergere nella magia del Natale per farci ricordare cosa sia davvero importante.



Accompagnando Scrooge nella rievocazione dei Natali passati e nella scoperta delle festività presenti e future ci troviamo infatti a rispolverare anche i nostri dolci ricordi ed a desiderare di crearne di nuovi.



Il Natale diventa l’occasione per riavvicinarci e migliorarci, per prendere una pausa dalla frenesia della vita e prestare attenzione a ciò che ci è più caro. Ed allora come Scrooge ci ritroveremo a dire: “Onorerò il Natale con tutto il cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno!”