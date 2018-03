Show Experience @ Cloe di Montichiari

Il grande spettacolo firmato Kai Leclerc e Rudi Maccaggi continua a grande richiesta tutti i venerdì e sabato sera a ‘Cloe La Città invisibile’ (Montichiari - Bs)



Visto il grandissimo successo riscosso nei tre mesi passati è stato prorogato fino a Maggio l’eccezionale spettacolo della Dinner Show Club Experience al ‘Cloe La Città invisibile’ di Montichiari (Brescia). Le Grand Show firmato dall’artista canadese Kai Leclerc, in qualità di Direttore Artistico, e con la regia dell’acrobata e cabarettista italo americano di fama mondiale Rudi Maccaggi, continua per tutta la primavera, pronto a incantare il pubblico ogni venerdì e sabato sera.



Lo spettacolo, che vede la collaborazione di artisti di fama internazionale come il Maestro Danilo Artale (già primo violino dell’Orchestra Georges Méliès di Roma diretta da Ennio Morricone e Nicola Piovani), i ballerini-trapezisti Claire Grieve e Ivan Lorando, l'acrobata Giulia Serra, la cantante soul Jessy Philips, le coreografe e ballerine Gemma Nicholas e Laura Smith creatrici del duo danza d'avanguardia Les Filles, fonde la tradizione dell’avanspettacolo con il provocante varietà e il circo contemporaneo, influenzato dal teatro grottesco e dell’assurdo, con sfumature burlesque e cabaret di alto livello.



Ad accompagnare la Dinner Show Experience, la cena di alto livello e il post spettacolo, quando la magia del palco lascia spazio alle atmosfere notturne del club. Una serata unica, dall’aperitivo alla notte, garantita dall'esperienza della già celebre Dal Dosso Food Entertainment, il gruppo di cui fanno parte i famosi Salamensa, Copelia e Miralago e Dal Dosso Eventi.