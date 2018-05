Lonato: Circo Zoé

In attesa del Lonato In Festival, che puntualmente arriverà nel primo fine settimana di agosto, inizia il programma di anteprime nel territorio organizzato dall’associazione In Festival, dalla Fondazione Ugo Da Como in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.



Il primo appuntamento, dal 2 al 5 giugno alle ore 21.00, nel parco della Rocca di Lonato, propone il Circo Zoé, una delle più prestigiose compagnie italiane di Circo Contemporaneo, che presenta lo spettacolo Naufragata, in un “circo sotto le stelle”, dove il tendone lascia il posto ad una tribuna circolare, che riproduce in pieno gli spazi e la magia del circo sotto chapiteau.



Naufragata è uno spettacolo di circo d’autore originale, d’impatto, accattivante e poetico allo stesso tempo, in cui circo e musica creano un mondo atemporale dove “naufragare”. Sulle rive del Mediterraneo soffia il vento, gonfia le vele dei bastimenti carichi d’immaginazione e di poesia. I profumi si fondono, come gli echi di suoni lontani.



Solcando le onde della creatività, Circo Zoé invita a far parte di un viaggio inedito, al ritmo dei tamburi che scandiscono i movimenti, sulle note della fisarmonica che accompagna le evoluzioni dell’equipaggio.

Il viaggio corsaro è qualche cosa di più di una metafora per questo spettacolo, è quella sottile, ma profonda linea di congiunzione che da sempre associa l'itineranza di una compagnia di circo al viaggio in mare di un vascello o una nave corsara. Allora, la necessità è quella di raccontare l'impossibilità di arrivare, ed ogni volta al posto di approdare e scendere, si riparte ma si resta vivi… “…e il Naufragar m’é dolce in questo mar..”



Circo Zoé è un collettivo formato da artisti di circo, musicisti, tecnici, costruttori, amministratori, sarti, amici, famiglie, amori, figli, filosofi, rivoluzionari, pirati, con la necessità comune di costruire un’avventura nomade portatrice di un sapere artigianale, manuale e concreto e poetico, ma con lo sguardo sempre rivolto oltre l’orizzonte. Circo Zoé si nutre delle differenze linguistiche e culturali senza cercare un’appartenenza se non quella del luogo con cui crea una dialettica di osservazione reciproca.



In pista e in regia: Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Diego Zanoli, Marta Pistocchi / Marco Ghezzo, Adrien Fretard, Anouck Blanchet, Gael Manipoud / Ivan Do-Duc, Yoann Breton.



BIGLIETTO

Adulti 10,00 Euro

Bambini fino a 12 anni 5,00 Euro



Si consiglia la prenotazione al n. 030.91392226 oppure mail a info@lonatoturismo.it vista la capienza limitata della tribuna.