Cazzago San Martino: Notte Bianca

Sabato 30 giugno, l’Associazione Commercianti, in collaborazione con la Pro loco, organizza “La Notte Bianca” di Cazzago San Martino. Sarà una festa all’insegna dell’arte circense: in strada daranno spettacolo giocolieri, trampolieri, mimi, clown e acrobati.

Non mancheranno poi bancarelle, stand gastronomici, intrattenimento musicale e sfilate di moda in diversi punti del percorso, che avrà come cuore pulsante piazza Vittorio Emanuele II.