Castenedolo: niente cappello, niente matrimonio

Giovedì 25 luglio è in arrivo un nuovo appuntamento della “CastEstate 2019”! L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castenedolo ha infatti organizzato un divertente appuntamento teatrale presso il Parco di via Pisa. Alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo «Niente cappello, niente matrimonio!», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Danilo Furnari.

Per Fadinard (Fiorenzo Savoldi) il giorno delle nozze si trasforma in un incubo: il suo cavallo ha mangiato il cappello di una signora che si era appartata con il proprio amante ed ora la coppia non lo lascerà in pace finché non ne avrà trovato uno uguale.

Fadinard dovrà allora girare tutta Parigi alla ricerca del perfetto cappello di paglia districandosi tra parenti chiassosi, nobili stravaganti, un marito geloso ed una ex che non lo ha ancora dimenticato. Come se non bastasse il futuro suocero Nonancourt (Raffaello Malesci) non perde occasione per mandare a monte il matrimonio… riuscirà il povero Fadinard a coronare il suo sogno d’amore?

Divertimento garantito con questa commedia brillante di Eugene Labiche resa ancor più esilarante dall’ambientazione anni 70 che le dona maggiore allegria e colore.

Tra pantaloni a zampa, abiti sgargianti e pettinature improbabili seguiamo allora lo sfortunato Fadinard in una girandola di incontri e scontri, qui pro quo e mezze verità che renderà il giorno delle sue nozze certamente qualcosa di memorabile.

Uno spettacolo vivace, un vaudeville brillante e spensierato dove si susseguono personaggi spassosi e situazioni spiritose che regaleranno risate a non finire!

Ingresso libero