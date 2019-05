Castel Mella: Il bello addormentato in un posto

C'era una volta un Re che, orgoglioso per la nascita del suo erede, diede una festa per presentarlo a tutto il regno, ma un invito non fu consegnato...

C'erano una volta tre fate madrine che fecero un incantesimo per fingersi umane e crescere un fanciullo in pericolo, ma una strega malvagia vegliava su ogni loro mossa. C'era una volta un giovane principe, vittima di una terribile maledizione, e una principessa da un regno lontano convinta di poterlo salvare, ma...



"Il Bello Addormentato in un posto" è una moderna fiaba che vi trasporterà in un regno di magia e follia, dove i protagonisti vi condurranno nell'avvincente ricerca del bacio del vero amore. Spettacolo nell'ambito del progetto Why not?! e in sostegno a Brescia Pride 2019.