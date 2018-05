Castel Mella: spettacolo 'Cenerentola e lo scarpone di ecopelle', una fiaba gender

Cenerentola e lo Scarpone di Ecopelle è una moderna fiaba gender che parte da una riscrittura irriverente del tradizionale racconto di Cenerentola: una protagonista agguerrita, decisa e forte si contrappone ad una famiglia priva di valori, se non quelli dell'apparire; una principessa schiava dei social alla vana ricerca di una travolgente passione deve arginare le ansie di un re in balia dei suoi doveri regali e morali. Quale potrebbe essere il punto di incontro tra due realtà familiari in cerca di equilibrio? Chi potrebbe aiutare Cenerentola a sfuggire dall’omofobia di cui in casa è afflitta? Forse quattro topini ed una tradizionale fata dai modi antiquati? Certo che no! Di tradizionale in questa storia c'è ben poco, forse un regal ballo al quale però sono invitati solo gli uomini...



Una produzione Bottopia,

con Valentina Cademartori, Caterina Consolati, Sergio Folli, Andrew Groff, Alessandro Pasini, Carlo Pistoni, Enea Terraroli.