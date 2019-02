Carpenedolo: al teatro sociale 'miss Marple: giochi di prestigio'

Mercoledì 20 febbraio ore 21.00 Maria Amelia Monti, Roberto Citran in Miss Marple: giochi di prestigio di Agatha Christie regia di Pierpaolo Sepe "Siamo alla fine degli anni ’40, in una casa vittoriana della campagna inglese, Miss Marple è andata a trovare la sua vecchia amica Caroline, una filantropa che vive lì col terzo marito, Lewis, e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti. Fa parte della famiglia anche Edgard, uno strano giovane che aiuta Lewis nelle sue attività. Miss Marple nota immediatamente malumori e odi sotterranei nel gruppetto. In un dopocena apparentemente tranquillo, all’improvviso Edgard prende una pistola e costringe Lewis a entrare nel suo studio. Il delitto avviene sotto gli occhi di tutti… ma, proprio come in un gioco di prestigio, Miss Marple svelerà cosa è successo veramente, mentre il pubblico era distratto da qualcos’altro." Info Cultura e tempo Libero Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) Tel 0376.679276 - 679256 cultura@comune.castiglione.mn.it