Calcinato: Liolà di Pirandello in scena al 'Giardino dei ciliegi'

Venerdì 7 giugno, alle ore 21.00, andrà in scena nell’originale cornice dell’Area Eventi de Il Giardino dei Ciliegi di Calcinato la commedia «Liolà» di Pirandello, spettacolo conclusivo del primo anno di corso de La Scuola dell’attore, il percorso accademico organizzato dalla compagnia teatrale «Il Nodo Teatro». Liolà è uno spensierato dongiovanni che, dopo avendo avuto già tre figli da altrettante donne, ha fatto restare in stato interessante anche l’ultima sua conquista: Tuzza, la nipote del ricco e anziano Zio Simone.

Quest’ultimo si trova invece nella situazione opposta: da quattro anni cerca di avere un figlio con la giovane moglie Mita ma senza successo… Allegria e calcolo, avarizia e generosità… nel capolavoro pirandelliano leggerezza e profondità si incontrano e consentono agli allievi, guidati dal regista Fiorenzo Savoldi, di mettersi in gioco a tutto tondo.

Una bella sfida quindi, ma anche la giusta conclusione del lavoro svolto durante il primo anno a La Scuola dell’attore, una realtà giunta al suo 22° anno di attività. Dopo aver infatti approfondito i diversi aspetti della vita di scena (passando dalla dizione alla respirazione, dall’espressività corporea al training dell’attore) non c’è niente di meglio che affrontare un intero spettacolo, un testo conosciuto e di innegabile valore, per mettere alla prova le competenze acquisite. Gli allievi sperimentano allora la vera vita di palcoscenico, aiutati e guidati da insegnanti a loro volta attori e registi de Il Nodo Teatro, la compagnia teatrale che gestisce la scuola e ha all’attivo una media di 150 repliche annuali. Il teatro allora si fa più reale e concreto, un’esperienza in cui ci si immerge e di cui ci si appassiona, in cui ci si sperimenta e si cresce. I corsi de La Scuola dell’attore del prossimo anno inizieranno a ottobre, si svolgeranno nelle due storiche sedi di Roncadelle e Lonato del Garda e sono aperti a chiunque desideri mettersi in gioco e avvicinarsi all’arte teatrale.

Per chi fosse interessato a scoprire tutto ciò che offriranno i corsi 2019/2020 sono già state fissate le date delle due serate di presentazione ad ingresso libero e senza impegno. Si tratta di lunedì 7 ottobre alle ore 20.30 alla Casa delle Associazioni di Roncadelle e di martedì 8 ottobre, sempre alle 20.30, al Teatro Italia di Lonato del Garda. Ingresso allo spettacolo: posto unico 10 €. Per la prenotazione dei biglietti chiamare Il Giardino dei Ciliegi allo 030 674802. Per informazioni: www.ilnodo.com