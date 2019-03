Calcinato: spettacolo 'Famm Fatal'

"Famm fatal" di Gianni Coluzzi. Regia: Gianni Coluzzi e Giorgio Branca. La famm fatal! Quale aspirazione più alta potrebbe avere una mente illuminata e un palato esigente come quello del dottor Ballanzone? Un affamato Brighella è ai suoi servizi, nel tentativo di soddisfare tali desideri e bisogni. Ma quale donna reale e terrena può arrivare a soddisfare tale alta aspettativa? Solo colei che saprà cucinare i tortellini a regola d’arte! Potrà mai l’inglese Miss Elisabeth saper cucinare un piatto tipicamente italiano per conquistare Ballanzone? Forse sì, se ben istruita e guidata dalla sua serva Colombina, alleata, e non solo, di Brighell. Però qualcuno può rovinare i piani come il suo odiato marito Pantalone o ancora peggio una vecchia strega, capace di trasformarsi in giovane contendente amorosa.

Lo spettacolo sarà in scena giovedì 14 marzo 2019 alle ore 21.00 presso il "Giardino dei ciliegi", via statale 3, Calcinato (BS).



Rassegna “Fior di Teatro”

Info e prenotazioni 030 674802