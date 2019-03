Breno: spettacolo Salvimaio

Dopo il grande successo di Renzusconi, arriva per la prima volta con unica data in Brescia e provincia, Salvimaio, il nuovo spettacolo di e con Andrea Scanzi.



Cos'è questa "Terza Repubblica" di cui tanto si parla dopo il 4 marzo? Esiste o è solo propaganda?

Di Maio e Salvini sono destinati a stare insieme? Che fine ha fatto la sinistra?

Sono alcune delle domande che Andrea Scanzi, col consueto stile ironico e corrosivo, si pone in questo nuovo Salvimaio, la cui tesi è chiara: il populismo che caratterizza la (reale?) Terza Repubblica è una sorta di reazione al fastidio, al dolore, alla disillusione provocati dai professionisti della politica.

Dal gattopardismo 2.0 di Renzusconi al cambiamento (autentico?) di Salvimaio, lo scenario politico italiano è del tutto inedito. Le due parti sembrano per ora tollerarsi serenamente, di fronte a un'opposizione che non si oppone, un'informazione spesso rancorosa, e gli intellettuali che con Renzi stavano zitti e ora giocano ai ribelli.

Con l'ausilio di musiche e video, Scanzi racconta tutto questo con ironia e partecipazione, senza smettere mai di inseguire uno scatto in avanti.



Il libro omonimo Salvimaio (della collana di libri Paper First) sarà disponibile per gli spettatori in ogni data del tour. A fine spettacolo l'autore effettuerà il firmacopie.