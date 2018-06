Brescia: Spettacolo yin & yang, l'infinita danza tra luci e ombre

La musica, i colori dei costumi e le scenografie, vogliono rievocare la proporzione armonica tra Yin e Yang, contenuta in tutte le cose, e che muta costantemente: come al mattino la luce della Yang penetra nel buio dello Yin che alla sera avvolge la luce nelle sue tenebre, così come la calda e luminosa estate si trasforma nel rigido e buio inverno, la giovinezza muta in vecchiaia, l’attività nella quiete, la vita nella morte.

Lo spettacolo rappresenterà l’infinita Danza di Luce e Ombra, poiché la danza come la vita si manifesta nella dualità. Yin e Yang non si escludono mai, è il loro rapporto reciproco che cambia…perchè ogni cosa, alla fine, si trasforma nel suo opposto

Le discipline della Danza del Ventre, Tribal Fusion, e Capoeira, saranno il linguaggio utilizzato per rappresentare teatralmente questa legge universale.