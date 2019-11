Brescia: spettacolo una notte all’inferno

“Una notte all’Inferno” (reinterpretazione in chiave comica dell’Inferno di Dante) è il titolo del nuovo e divertente spettacolo teatrale in programma venerdì 15 novembre alle ore 20.45 al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Brescia e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Bimbo chiama Bimbo e all’oratorio San Giovanni Bosco di Mompiano.

Scritto da Massimo Carrozzo in un unico atto, “Una notte all’inferno” è messo in scena dalla compagnia MATS (Mompracen Actors Tore Studios) formata alcuni anni fa da un gruppo di genitori di Mompiano che hanno deciso di misurarsi con il palcoscenico e ancora prima con sé stessi, per sostenere le attività di enti no profit del territorio.