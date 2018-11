Brescia: il one-night seminar di Roberto Re fa tappa in città

Avere una comunicazione chiara ed efficace, che non lasci spazio a fraintendimenti, è uno degli elementi chiave per creare e mantenere nel tempo dei rapporti sani, positivi e duraturi sia nel mondo professionale che nella vita di tutti i giorni.



Il Ponte della Comunicazione è una full-immersion sulla comunicazione efficace finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro. Un'opportunità unica per apprendere dal vivo i segreti della comunicazione da un vero "Master Communicator"!

Roberto mostrerà le strategie per creare una comunicazione di qualità nella propria squadra (famiglia, team di lavoro, coppia...), al fine di appianare le divergenze con facilità e focalizzarsi insieme sui risultati.



Programma del corso:

- La Sfida della Comunicazione

- Il "Virus Letale": cosa distrugge le Relazioni

- I 5 passi per una Comunicazione Eccellente

- Il "Reality Check": come abbassare la propria intensità emotiva nella comunicazione e disinnescare potenziali situazioni esplosive

- La "Richiesta di Qualità": come comunicare i propri bisogni con successo

- La "Risposta di Qualità": come gestire un interlocutore arrabbiato



Un seminario eccezionalmente pratico con strumenti immediatamente applicabili che ti permetteranno di migliorare la qualità della tua comunicazione!