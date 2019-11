Brescia: Ritmi da lontano, performance di danza

In occasione della mostra Africa Now, il collettivo curatoriale ACME Art Lab propone la performance di danza "Ritmi da lontano", realizzata in partnership con la scuola di danza bresciana On-Stage e la make up artist Cristina Raimondi e a partecipazione gratuita, che si ispira alla cultura, alle musiche ed ai colori vivaci del continente africano.

L’esibizione, gratuita ed aperta a tutti, si tiene sabato 30 novembre alle ore 16 al MO.CA - MorettoCavour in via Moretto 78, Brescia.

La performance ha come fine il coinvolgimento del pubblico nella sperimentazione di nuovi ritmi, di nuovi gesti e di nuove forme di espressione scaturite dall'incontro con l’altro.



Performers: Oriana Barbieri, Filippo Biemmi, Erica Facchinetti, Laura Gerardini, Giulia Guizzetti, Roberta La Dolcetta, Nicole Loda, Elena Micheletti, Chiara Sangilles, Milena Chantall Scardigno, Lucrezia Delli Rocioli e Veronica Venturini - Allievi di On-Stage, Brescia