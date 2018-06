Brescia: spettacolo teatrale per bambini "Home Sweet Home"

Venerdì 22 giugno, alle Ore 18.00 Spazio Teatro IDRA: HOMESweetHOME, Spettacolo teatrale per bambini dai 3 ai 5 anni e famiglie

di e con Roberto Capaldo e la collaborazione artistica di Emma Mainetti, musiche originali di Roberto Vetrano

disegno luci di Iro Suraci, produzione di Roberto Capaldo/Residenza IDRA



Scoiattolo si risveglia dopo il lungo letargo invernale. Tutto intorno a lui è buio e silenzioso. La casa che lo ha ospitato per tutto l'inverno improvvisamente non gli appartiene più. Così Scoiattolo si mette in cammino per andare a cercare "la casa giusta". Incontrerà tanti amici durante il viaggio e ognuno gli indicherà una possibile casa "giusta" ma Scoiattolo dovrà trovare la propria. Un racconto semplice e poetico, costruito da un attore solo in scena che attraverso la narrazione, le luci, i gesti, le musiche evoca il percorso di Scoiattolo alla scoperta della propria casa.



Durata: 35 min.