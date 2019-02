Brescia: "Papà perché lo hai fatto?" di Maurizio Battista

“Scrivere una sinossi con un anno di anticipo per un mio spettacolo è una missione impossibile, sarebbe difficile anche mesi prima, forse anche tre giorni prima, pensate 12 mesi! La primavera sembra così lontana… Parlerò, come in tutti i miei spettacoli di me, di noi e del quotidiano, di certo ci sarà da divertirsi. Grazie a tutti”. – Maurizio Battista.

Tra i comici di punta della scuderia Mediaset, Maurizio Battista è pronto a tornare sul palco. Lo farà da quello del Gran Teatro Morato di Brescia, il 9 febbraio 2019. Massimo riserbo sul nuovo tour teatrale del comico romano, lanciato da ‘Fantastico’ e diventato star di ‘Colorado’. Una sorpresa per i suoi nuovi e abituali fan.



QUI I BIGLIETTI ONLINE



‘Papà perché lo hai fatto?’ è il titolo del nuovo show: come sempre, sarà un’arguta ed esilarante analisi di se stesso e del mondo che lo circonda. Il tutto condito dalla sua dissacrante ironia.