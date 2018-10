Brescia: Laboratorio di teatro "oltre la strada, i quartieri. Mettiamo in scena via milano"

Riprende il laboratorio di teatro alla Casa del Quartiere di via Milano 59 a Brescia.

Oltre la strada, i quartieri: mettiamo in scena via Milano.

Da qualche mese un gruppo di ricerca si incontra alla Casa del Quartiere. Sono state raccolte interviste ad abitanti storici e realizzate fotografie per ricostruire il passato del quartiere, cercando di cogliere le trasformazioni del presente.

Questi materiali sono stati elaborati in un breve ed estivo laboratorio teatrale e messi in scena l'8 settembre alla festa “Quartieri e Popoli 2018”. Ora il laboratorio teatrale continuerà per creare nuove rappresentazioni in diversi luoghi del quartiere Fiumicello.



Il laboratorio è aperto a tutte e a tutti senza limiti di età e non sono necessarie precedenti esperienze teatrali. Si svolgerà tutti i mercoledì dalle 20:30 alle 22:30.La partecipazione è gratuita. Il laboratorio è condotto da Marina Beatini



Per informazioni e iscrizioni contattateci tramite la pagina Facebook della Casa del Quartiere o telefonando al 320 0515961