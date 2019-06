Brescia: La Strada Festival

A Brescia è in arrivo la XII Edizione di La Strada Festival. Nel mese di giugno, da martedì 11 a domenica 16, circo contemporaneo, teatro urbano, danza e musica torneranno ad essere protagonisti nelle vie e strade del centro storico. Artisti internazionali, spettacoli per tutti, iniziative per i più piccoli, installazioni e progetti speciali. Gli spettacoli in Largo Formentone, Piazza Rovetta, Piazza Loggia e Porticato sono gratuiti.

PROGRAMMA

Martedì 11 giugno

Ore 21.30 A SALTO ALTO • Circo No Ato (Brasile) | Piazza Loggia

Mercoledì 12 giugno

Ore 19.00 SONAGLI NEL CIELO • Centopercento Teatro | Largo Formentone

Ore 19.30 concerto • VILLAGE H | Largo Formentone

Giovedì 13 giugno

Ore 18.30 LA LEGGE DELLA GIUNGLA • Centopercento Teatro | Largo Formentone

Ore 19.30 WAITING FOR THE MISS • Miss Jenny Pavone | Largo Formentone

Venerdì 14 giugno

Ore 18.00 LA BIBLIOTECA VIVENTE • La Fionda | Portico della Loggia

Ore 19.00 IL GIRO DELLA PIAZZA • Madame Rebiné (Francia) | Piazza Rovetta

Ore 19.30 MARCHING BAND • RUSTY BRASS BAND | itinerante con concerto | Piazza Loggia

Sabato 15 giugno

Ore 18.30 PANCHO LIBRE THE MEXICAN • Francisco Sandoval (Messico) | Chiostro San Giovanni

Ore 19.15 ORLANDO FURIOSO • Collettivo Clown | Chiostro San Giovanni

Domenica 16 giugno