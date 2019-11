Brescia: L'isola che non c'è

La Compagnia Teatrale 'I Soliti Ignoti di Brescia' mette in scena dopo il successo presso il Teatro Santa Giulia la seconda replica autunnale de “L’isola che non c’è” che ha debuttato il 4 e 5 Maggio, registrando in entrambe le giornate un ampio successo, soprattutto grazie a un’entusiasta platea di bambini.



Lo spettacolo offrirà a bambini e adulti la possibilità di vivere le avventure di tre fratellini, accompagnati dal famoso bimbo che non cresce mai, all'interno dell’Isola che non c’è. Una favola che aiuta a stimolare la fantasia e vuole incantare con musiche, balletti e canzoni il pubblico, come solo il teatro dal vivo sa fare.“