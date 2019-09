Brescia: laboratorio di teatro sociale alla casa del quartiere

Riprende il laboratorio di Teatro Sociale alla Casa del Quartiere: un percorso teatrale alla scoperta di via Milano e del quartiere Fiumicello tramite la messa in scena della storia e del presente del quartiere. Aperto a tutti/e senza limiti di età e senza necessarie conoscenze teatrali.



Il percorso prevede:

- esercizi attoriali individuali e di gruppo per conoscere e giocare con il proprio corpo/voce;

- condivisione delle memorie e delle esperienze attuali nel quartiere Fiumicello;

- improvvisazione e composizione delle scene;

- realizzazione di brevi spettacoli durante l'anno in diversi punti del quartiere e della città e di uno spettacolo finale al termine del laboratorio.



Dal 25 settembre 2019 fino a maggio 2020, ogni mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. E' possibile partecipare in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo l'inizio del laboratorio.

La partecipazione è gratuita, è necessaria l'iscrizione ai seguenti contatti: 3386283690 - pagina facebook "La Casa del Quartiere" - instagram @lacasadelquartiere - via mail a info@lacasadelquartiere.com



Il laboratorio è guidato da Marina Beatini, conduttrice di laboratori teatrali in ambito sociale, scolastico e terapeutico. Formazione in Biomeccanica Teatrale di Mejerchol'd con il M° Gennadi Bogdanov e in Teatroterapia con Associazione Politeama guidata da Walter Orioli.